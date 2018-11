Cagliari,piccolo gruppo contesta Salvini

CAGLIARI, 23 NOV - Anche a Cagliari, dopo Nuoro, Matteo Salvini ha trovato un gruppo di contestatori che lo hanno atteso nella piazza limitrofa alla sede del Partito Sardo d'Azione, dove il leader leghista ha incontrato gli esponenti della coalizione di centrodestra in vista delle regionali di fine febbraio 2019. Le scritte e i manifesti contro il leader del Carroccio, apparsi nel capoluogo sardo nei giorni scorsi, avevano fatto temere che la contestazione potesse allargarsi, mentre è stata limitata a pochi manifestanti con cartelli e slogan urlati per lo più all'indirizzo dei simpatizzanti di Salvini ed esponenti Sardisti. "Emilio Lussu vi maledice", o "Meglio clandestini che con Salvini", sono solo alcune delle scritte mostrate dai contestatori ai militanti di Lega e Psd'Az. I due gruppi si sono fronteggiati da vicino, lanciandosi reciproche accuse, ma subito sono stati separati da un fitto cordone della polizia con gli agenti in tenuta antisommossa.