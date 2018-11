Vento e pioggia,codice giallo in Toscana

FIRENZE, 23 NOV - Codice giallo in Toscana per piogge, vento e temporali forti, in aumento dal pomeriggio di oggi, 23 novembre, fino a domani sera, a mezzanotte. A emetterlo la Sala operativa unificata della Regione che ricorda come la perturbazione atlantica arrivata nelle ultime ore porterà piogge diffuse sul nord ovest della Toscana, localmente temporalesche e piogge sparse altrove. La perturbazione sarà accompagnata da un netto rinforzo dei venti meridionali, in particolare sull'Arcipelago, sulla costa centro-meridionale e sui rilievi. Oggi piogge diffuse sulle aree nord occidentali con possibilità di isolati temporali, localmente forti, più probabili sulla provincia di Massa-Carrara. Precipitazioni a carattere sparso sul resto della regione in attenuazione dal pomeriggio: non si escludono isolati e brevi temporali. Domani attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o locale temporale, più frequenti sulle zone settentrionali e sui rilievi. Le piogge saranno accompagnate da venti di scirocco dalla costa.