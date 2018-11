Conta dei danni al faro di Portofino

GENOVA, 23 NOV - La mareggiata che il 29 ottobre ha colpito il Levante ligure ha causato pesanti danni anche al faro di Portofino (Genova), la cui lanterna si trova a ben 40 metri sul livello del mare. Gli effetti del maltempo emergono in tutta la loro importanza da un sopralluogo delle autorità allo storico edificio ottocentesco, nuovamente abitato dalla scorsa primavera - è uno dei pochi di Italia - dal guardiano Paolo Bassignani: Ci sono finestre spezzate, muri squarciati, ringhiere divelte e balaustre abbattute. "Siamo venuti fino a qui per constatare i danni alla strada che porta al faro e che sono stati procurati dalla violenza delle onde. Il mare non ha risparmiato nulla - dichiara il sindaco di Portofino Matteo Viacava -. Lo tsunami che ci ha colpiti, perché di tsunami si tratta, ha distrutto uno dei nostri simboli ma non preoccupatevi, in breve tempo il nostro faro tornerà ancora più bello, affascinante e luminoso di prima".