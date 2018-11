Donne e imprese, 423 mila le cariche

MILANO, 23 NOV - In Lombardia sono 423 mila le cariche delle donne nelle imprese, ma al vertice sono solo una su quattro. Sono i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi diffusi questa mattina al convegno 'L'Italia che vogliamo è più donna', nel quadro dell'Osservatorio dell'imprenditorialità femminile di Unioncamere - InfoCamere nazionale. Nelle "stanze dei bottoni", le donne rappresentano solo il 24%, con 194 mila degli 807 mila amministratori d'impresa oggi esistenti in Lombardia. Quasi 7 mila le presidenti, 2 mila le vicepresidenti, 1.251 gli amministratori delegati donne, 9 mila le amministratrici, 151 i direttori donna. Per donne imprenditrici, dopo Milano con 64 mila imprese, +1,6%, c'è Brescia, con 24 mila e Bergamo con 19 mila. A Milano città ci sono 109 mila cariche delle donne nelle imprese, +1,3% dal 2017. Bene presidenti e vice, 2 mila, con una crescita del 3%. Tra le imprenditrici, 38 mila, +1,5%, trainano come settori sport e arte.