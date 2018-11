Ponte Genova: Bucci,non ho visto diffide

GENOVA, 23 NOV - "Non ho visto alcuna diffida formale. Le notizie di questa mattina mi hanno davvero sorpreso, Aspi dice che possono partecipare e hanno mandato il progetto esattamente come tutti gli altri. Io il problema non lo vedo". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci che però sottolinea come l'ipotesi di un ricorso non sia del tutto peregrina. "Tutti sono liberi di fare ricorsi ma bisogna vedere se sono appropriati - ha detto -, anche se credo che nessuno vorrà veder sospendere i lavori: avrebbe contro 600 mila genovesi". "Lavoriamo con questa legge che dice chiaramente le cose come stanno - ha aggiungo Bucci -. Devo fare ciò che dice la legge, è mio dovere farlo e devo riferire a Conte che mi ha nominato Commissario. Tutto il resto sono parole". Nessun commento, invece, su un possibile ruolo di Autostrade nella demolizione. "Vedremo quando esamineremo i progetti. La valutazione sarà tecnica: qualità, tempo e costi".