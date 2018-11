Giovane uccisa in ostello a Firenze

FIRENZE, 24 NOV - Una 21enne cinese è stata uccisa in un ostello a Firenze, in via Santa Caterina d'Alessandria: sarebbe stata strangolata dal fidanzato, un 30enne di origine messicana. A confessarlo agli addetti dell'ostello lo stesso uomo che si è presentato nella hall. Sul posto è poi intervenuta la polizia. Il trentenne è stato portato in questura. La coppia era a Firenze in vacanza. Secondo quanto emerso al momento la 21enne sarebbe stata strangolata al culmine di una lite per futili motivi.