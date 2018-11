Grasso, momento difficile per sinistra

ROMA, 24 NOV - "Dobbiamo essere sinceri tra di noi. E' un momento difficile. La sinistra fatica a costruire un'alternativa al governo Lega-5 Stelle. Perché la maggioranza riesce a coprire tutte le opzioni possibili su ogni tema, alzando polveroni e finti scontri, creando scientificamente confusione per nascondere la sostanza delle scelte ignobili che prendono: dai condoni edilizi alla pace fiscale, dalle norme sui fanghi alla stretta sui diritti. Ciascuno di noi avverte un cambiamento nel Paese. Ciò che prima era taciuto - per pudore o vergogna - ora viene incoraggiato, sbandierato in ogni occasione, quasi con orgoglio. E' il frutto di una campagna violenta e reazionaria a reti unificate, ogni giorno, da mesi. Dal "me ne frego" agli attacchi alla stampa". Così Pietro Grasso, nelle conclusioni dell'Assemblea dei Comitati territoriali di Liberi e Uguali.