Ordini religiosi,suore denunciate stupri

CITTA' DEL VATICANO, 24 NOV - La lotta contro le violenze sessuali a danno delle suore, commesse anche nella Chiesa, conosce un nuovo passo. L'Unione Internazionale delle Superiore Generali (Uisg), in una dichiarazione "contro ogni forma di abuso", invita le vittime a non restare in silenzio. "Chiediamo che ogni donna religiosa che sia stata vittima di abusi denunci quanto accaduto alla superiora della propria congregazione e alle autorità ecclesiali e civili competenti", afferma l'Uisg, promettendo "ascolto e accompagnamento" a chi ha "il coraggio di denunciare".