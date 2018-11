Malore durante partita, morto coach

CREMONA, 24 NOV - Si è sentito male e si è accasciato per terra durante la partita di basket alla palestra 'Spettacolo' di via Postumia a Cremona della categoria Under 16 tra Sanse Bianco e JuVi. Dopo numerosi tentativi per strapparlo alla morte Sandro Galli, coach della Juvi, non ce l'ha fatta. E' successo verso le 18 di oggi. Galli, insegnante di educazione fisica di 67 anni, è stato immediatamente soccorso da due infermiere che si trovavano in tribuna che gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza. I soccorritori giunti sul posto l'hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Cremona, ma non c'è stato nulla da fare. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, durante la partita ci sarebbe stato un alterco su un'azione di gioco tra l'allenatore Galli e alcuni giocatori della squadra avversaria. Toni molto accesi che hanno costretto l'arbitro a espellere il coach della JuVi. Una volta uscito dal campo, Galli è crollato a terra colto da malore.