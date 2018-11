Regionarie bis per M5S, domani si vota

CAGLIARI, 25 NOV - Regionarie bis, si vota: domani, lunedì 26 novembre, gli iscritti abilitati a votare su Rousseau residenti in Sardegna, saranno chiamati a scegliere il candidato presidente per il Movimento Cinquestelle in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, previste per febbraio 2019. L'annuncio è stato pubblicato sul blog delle stelle. Ancora riserbo sui nomi e sul numero dei candidati che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero essere almeno una quindicina. Questa forte adesione ha spinto gli organizzatori a introdurre una novità. Al termine di questo primo turno di votazione, i cinque candidati più votati accederanno al secondo turno, che determinerà il candidato presidente. Ogni iscritto ha a disposizione una preferenza per il primo turno e una per il secondo. La votazione sarà attiva su Rousseau, dalle 10 alle 22.