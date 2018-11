Tajani, unica via è cambiare la manovra

BRUXELLES, 25 NOV - "Formalmente ci sono state strette di mano e sorrisi, ora vedremo se l'Italia cambierà la manovra perché è l'unico modo per dare risposte positive agli italiani". Infatti "non è questione di cene o cenette ma fondamentali sono i contenuti della manovra", e "se si cambia la manovra cambierà anche il giudizio della Commissione Ue" altrimenti "chi pagherà saranno gli italiani". Così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani al suo arrivo al vertice sulla Brexit. "L'Italia mi sembra isolata in Ue", ha aggiunto.