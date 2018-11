Contrari a Corteo no Cpr,invocano Hitler

MILANO, 25 NOV - "Sulla nostra pagina c'è chi invoca le camere a gas con una foto di Hitler, chi incita ad uccidere, chi spera nelle manganellate e chi, al solito, insulta": lo segnalano gli organizzatori della manifestazione 'Mai più lager - no ai Cpr', organizzata per il primo dicembre a Milano contro l'apertura del CPR di via Corelli e contro il decreto Salvini. I commenti, per gli organizzatori, sono "segno che il corteo del 1 dicembre e la mobilitazione contro il CPR sta crescendo e dando fastidio". Tante le sigle che hanno aderito alla manifestazione, da Arci Lombardia alla Camera del Lavoro CGIL di Milano, da alcuni centri sociali all'Osservatorio Democratico sulle nuove destre, dal Partito della Rifondazione Comunista Lombardia alla Rete Studenti Milano fino all'USB Lombardia.