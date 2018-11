Macron, con Conte buona discussione

BRUXELLES, 25 NOV - "Con il premier italiano Conte ho avuto una buona discussione a margine del Consiglio e proseguiremo il lavoro insieme, questo è quello che mi aspetto dall'Italia e che l'Italia si aspetta dalla Francia". Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa. Macron ha parlato di "un lavoro di cooperazione per avanzare non solo sull'agenda comune europea ma anche su quello che i nostri popoli si attendono da noi per proporre soluzioni per un'Europa funzioni". Il presidente francese, alla domanda su cosa si attende dall'Italia, ha precisato di poter "lavorare insieme a tutte le soluzioni che possano permettere all'Europa di regolare tutte le sfide contemporanee, da quelle migratorie ad una migliore integrazione della zona euro e su tutte le materie che riguarderanno l'agenda europea".