Manovra: Prodi, attenti ai mercati

ROMA, 25 NOV - "Attenzione che, oltre all'Italia e all'Europa, c'è un terzo protagonista, il mercato. C'è uno spread che va su e giù, ci sono investitori esteri che sono diffidenti e fondi che lasciano il Paese. Bisognerebbe avere serenità e un po' di saggezza per evitare altri incidenti". Lo ha detto l'ex premier e ex Presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, a "Mezz'ora in più", su Rai 3."Saggezza - aggiunge - vuol dire coerenza e un messaggio che viene capito, rapporti umani normali. Invece oggi c'è sempre qualche dichiarazione, qualche insulto".