Brexit: Conte, non è giornata felice

BRUXELLES, 25 NOV - "Non è una giornata felice per chi, Paese fondatore come noi, ha condiviso un lungo percorso con il Regno Unito", ma "siamo anche confidenti che quando si completerà questo percorso avremo un partenariato strategico con il Regno Unito che sarà sicuramente l'accordo tra Ue e Paese terzo più avanzato e potrà essere un modello anche per il futuro": così il premier Giuseppe Conte al termine del vertice sulla Brexit. Conte spiega che comunque "stiamo lavorando anche sul no deal perché non è da escludere", ma "siamo fiduciosi che il parlamento britannico possa approvarlo e quindi avremo un Regno Unito che esce". Inoltre, il premier ha poi sottolineato come si senta di "rassicurare i 600mila italiani" che vivono nel Regno Unito, "perché abbiamo lavorato sempre per loro, per tutelare soprattutto i gruppi più vulnerabili. Abbiamo raggiunto un compromesso che ci rassicura, ovviamente dovremo lavorare con intensità anche nella definizione dei dettagli".