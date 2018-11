Salvini, non ci attacchiamo a 0,1%

ROMA, 26 NOV - "No, noi applichiamo il buonsenso e la concretezza, che non si attacca allo 0,1 in più o in meno. E' una manovra che si fonda sul diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il diritto alla salute e la riduzione fiscale. E quindi se a Bruxelles pensano di tenere in ostaggio il governo o sessanta milioni di italiani su uno zero virgola, siamo disponibilissimi a togliergli qualunque alibi". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini al Gr1 a chi gli chiede se il governo stia ammorbidendo la linea con l'Europa.