Dl sicurezza,striscione su Palazzo Reale

NAPOLI, 26 NOV - Protesta contro il Dl Sicurezza a Napoli: il Movimento di Lotta - Disoccupati 7 novembre ha esposto uno striscione su delle impalcature sulla facciata di Palazzo Reale. "Lavoro e salario per tutti", lo slogan. "La nostra sicurezza sono lavoro e salario garantito per tutti - spiegano gli attivisti - Nella giornata in cui lavoratori, immigrati e vertenze contro il Dl sicurezza si stanno svolgendo all'esterno delle Prefetture seguendo l'appello del SiCobas, i disoccupati vogliono risposte concrete da Prefettura, Regione, Città Metropolitana e Comune". (ANSA).