'Nco' va online, è l'Amazon anticamorra

ROMA, 26 NOV - Dall'abbigliamento al cibo, passando per i detergenti, fino ad arrivare a breve ai prodotti hi-tech: è la piattaforma di shopping online che punta a vendere solo prodotti 'ecosocial' e sopratutto 'legal', per diventare il nuovo "Amazon anticamorra" in Italia. Il portale 'Nuovo Commercio Online' (Nco) punta ad aggregare tutti i venditori schierati sul fronte anti-racket o quelle cooperative sociali che vendono i prodotti provenienti dal lavoro nei beni confiscati. "Chiunque aderisca al nostro codice etico può usare questa piattaforma. Non viviamo solo di parole d'ordine come 'Black Friday', ma vogliamo che dietro ogni prodotto da noi in vendita ci siano delle storie. Insomma che ci sia un marketplace verticale", dice il rappresentante della cooperativa 'Nco', Antonio Picascia, spiegando che è una sorta di Amazon anti-camorra. Nel tempo puntiamo a vendere anche l'hi-tech. L'obiettivo è raggiungere in un anno 100mila acquirenti e in dieci anni avere un fatturato di almeno cento milioni di euro".