Richetti si sfila e si allea con Martina

ROMA, 27 NOV - Matteo Richetti lascia la corsa per le primarie del Pd e si 'allea' a sostegno della candidatura del segretario uscente Maurizio Martina. "Ho chiamato Maurizio. Gli ho promesso lealtà e sostegno, ma gli ho chiesto radicalità e coraggio - annuncia in una nota il senatore Dem - Maurizio ha accettato di fare sue le nostre proposte e il nostro stile". In un lungo messaggio Richetti spiega il perché della decisione: "Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ancora di più ci chiedevano unità - ricorda - I nostri militanti li ho incontrati. Molti mi chiedevano di restare in campo, ma tutti ci chiedevano di non essere solo la somma di individualità". Fino all'annuncio: "Sosterremo Maurizio alla segreteria in una corsa comune, in cui contribuiremo con la nostra presenza, i nostri comitati, le nostre idee, alla campagna congressuale".