Uccise 14enne con l'auto, condannata

VIMERCATE (MONZA), 27 NOV - Ha patteggiato una condanna a un anno e sei mesi con pena sospesa la 19enne brianzola che il 14 ottobre dello scorso anno ha investito e ucciso Stacey Oledibe, 14enne studentessa, a Vimercate (Monza), mentre attraversava la strada. La giovane era stata accusata di omicidio stradale per essere scappata dopo l'incidente. In preda al panico, neo patentata, la 19enne era andata a scuola dove aveva poi raccontato tutto ai professori. A confermare la decisione del gip di Monza di accogliere la richiesta di patteggiamento, è stata l'avvocato Greta Marchesi, difensore della 19enne. Il legale ha anche precisato che il gip ha disposto per la sua assistita "la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente".