Osap, agenti aggrediti in carcere Lucca

LUCCA, 27 NOV - Nuova aggressione nei confronti di tre agenti nel carcere di Lucca da parte di un nuovo detenuto che ieri sera, mentre faceva ingresso nel penitenziario, ha iniziato a dimenarsi dando vita a una violenta colluttazione. In aiuto agli agenti Ps che stavano accompagnando il detenuto in carcere sono intervenuti anche tre poliziotti penitenziari riuscendo ad immobilizzare l'uomo. Lo riferisce il segretario generale Osapp Leo Beneduci. L'uomo, un ventenne, è stato successivamente trasportato in ospedale con Tso, mentre gli agenti coinvolti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e al momento non si conosce la prognosi. Negli ultimi mesi il carcere lucchese è stato teatro di altre aggressioni ai poliziotti penitenziari.