Palagiustizia,buttato 'paravento'pentiti

BARI, 27 NOV - Il paravento che si usa per ascoltare i collaboratori di giustizia durante i processi di mafia sarebbe stato buttato via tra i rifiuti durante il trasloco del Tribunale dal Palagiustizia di Nazariantz, a Bari, all'ex sezione distaccata di Modugno (Bari), dove da alcune settimane si celebrano i processi a causa della inagibilità dei vecchi uffici penali. Questa mattina un "pentito" che doveva testimoniare nel processo su un presunto traffico di droga e estorsioni ai cantieri edili da parte di affiliati al clan Di Cosola di Bari, ha dovuto testimoniare nell'aula della Camera di Consiglio, alle spalle dei giudici. L'impianto di videoconferenza non è ancora funzionante nella nuova sede, tuttora in corso di allestimento dopo il trasferimento, e quindi il Tribunale ha disposto la traduzione in aula dell'uomo.Il pm della Dda che nel processo rappresenta l'accusa, Federico Perrone Capano, ha chiesto che la situazione fosse messa a verbale e segnalata a chi di competenza.