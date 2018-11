Salvini, giù deficit? Camere sovrane

ROMA, 27 NOV - Abbassare il numerino del deficit? "Non è un mio problema". Lo dice in conferenza stampa alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Il Parlamento è sovrano, la parola fine" sulla legge di bilancio "non la dà il governo ma il Parlamento" e alcuni emendamenti potranno essere approvati. "Lo abbiamo detto a Bruxelles", sottolinea.