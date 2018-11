Luminarie, 'provocazione' sindaco Lucera

LUCERA (FOGGIA), 27 NOV - Sarà un mese di grandi sorprese a Lucera, comune del Foggiano: dal 7 dicembre al 7 gennaio sarà possibile ammirare, gratuitamente, uno spettacolo di luci proiettato sulle facciate dei principali monumenti della città. Ad annunciarlo è il sindaco del centro federiciano, Antonio Tutolo, che, sicuro del successo delle sue iniziative natalizie, lancia su Facebook, come lui stesso la definisce, "una sorta di provocazione": "a chi non rimarrà estasiato da così tanta bellezza, noi gli daremo 5 euro prima di uscire dal centro storico". Una provocazione che segue le polemiche sollevate a Polignano (Bari) dove per entrare ad ammirare gli addobbi natalizi nel centro storico ci sono tornelli e un biglietto di 5 euro da pagare. Il percorso di luci abbraccerà: Piazza Duomo, il santuario di San Francesco Fasani, la chiesa di San Domenico, la facciata della biblioteca comunale di San Pasquale, gli archi di Porta Troia e porta Foggia, ed anche il Vico "Ciaccianella" la strada più stretta d'Europa.