15enne torturato, 3 dei 4 davanti al gip

VARESE, 27 NOV - Si è svolto stamani l'interrogatorio di garanzia di tre dei quattro minori arrestati in esecuzione di un'ordinanza cautelare per sequestro di persona aggravata, lesioni, rapina e tortura nei confronti di un altro minorenne in un garage di Varese, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano. A quanto emerso i ragazzini, che avrebbero obbligato il 15 enne a subire violenza fisica e psicologica per colpire un suo amico che doveva loro del denaro per la marijuana, si sono mostrati collaborativi davanti al gip. L'obbiettivo del confronto con il giudice è stato quello di ricostruire le singole responsabilità. Difesi dagli avvocati Luca Abbiati, Pierpaolo Fusco e Alessandro Indelicato, al momento restano al Beccaria di Milano dove sono stati portati dopo l'arresto. Per uno di loro, difeso dall'avvocato Indelicato, è stata chiesta la collocazione in comunità. Anche il quarto minore coinvolto, più giovane e ritenuto il leader del gruppo, fermato una settimana prima degli altri, è nel medesimo istituto.