Casamonica: demolizione ultima villa

ROMA, 28 NOV - La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata nell'area delle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, per le operazioni - coordinate dalla polizia locale di Roma - di demolizione dell'ultimo edificio abusivo. La ruspa era entrata per la prima volta in azione, sempre alla presenza di Raggi, mercoledì scorso. Dopo la distruzione dell'ultima villette le operazioni andranno avanti con la rimozione dei materiali e la bonifica dell'area. Stasera sul posto è presente anche il comandante del corpo di polizia locale di Roma Antonio Di Maggio.