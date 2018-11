Ponte Genova: Castellucci in procura

GENOVA, 28 NOV - È arrivato in procura l'amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte Morandi. Il manager è il sedicesimo, su 21 indagati, a essere sentito dai pubblici ministeri. Le accuse per tutti sono omicidio colposo plurimo aggravato dalla colpa cosciente, disastro colposo, omicidi stradale colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Castellucci è arrivato insieme al suo legale, l'avvocato ed ex ministro della Giustizia Paola Severino. L'interrogatorio di Castellucci era stato fissato per il 23 novembre ma era slittato per l'astensione degli avvocati che protestavano contro la modifica della prescrizione. Finora solo in tre, su 15 interrogati, avevano risposto alle domande dei pubblici ministeri. Alla fine dell'interrogatorio, che sarà condotto dai magistrati Massimo Terrile e Walter Cotugno, anche se il manager dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere, Castellucci e Severino, secondo quanto appreso, parleranno con i giornalisti.