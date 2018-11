Traffico immigrati, sgominata banda

LODI, 28 NOV - Oltre 100 militari della Guardia di Finanza di Lodi, con l'aiuto di personale specializzato di Milano, Bergamo, Varese e Piacenza hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni in Lombardia e Emilia Romagna. L'obiettivo è smantellare un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al riciclaggio dei proventi derivanti dall'attività illecita. Nell'agosto del 2017, i finanzieri di Lodi fermarono un egiziano in possesso di carte d'identità, passaporti, buste paga e titoli di viaggio. Da questo banale rinvenimento sono nate complesse investigazioni dalle quali si è delineata l'esistenza di un'associazione strutturata, impegnata nella attività di trasporto di immigrati clandestini provenienti, in particolare, da due aree geografiche: il Nord Africa e l'Asia Centrale. I Paesi di arrivo erano L'Italia e la Francia.