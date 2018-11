Esondato fiume Crati, evacuate famiglie

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 28 NOV - Alcune decine di famiglie, residenti in una contrada rurale di Corigliano Rossano, sono state evacuate la notte scorsa a causa dell'esondazione del fiume Crati ingrossato dalle piogge. Apprensione tra i residenti, per lo più agricoltori, ma non si sono registrati feriti o situazioni di particolare criticità. Vengono segnalati allagamenti e animali morti. Sul posto, in località Ministalla, sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile regionale e i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro. Le famiglie evacuate sono state accompagnate nei locali di un istituto scolastico della frazione Cantinella dove la Protezione civile ha allestito un punto di ricovero. Per l'esondazione del Crati è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea ionica Sibari - Crotone, in prossimità della località Thurio.