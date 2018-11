Sequestrati 45 kg di hascisc, un arresto

CAGLIARI, 28 NOV - Nuova operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Quartu, nell'hinterland cagliaritano. Dopo il sequestro dei 90 chili di hascisc, i militari sono riusciti a sequestrare altri 45 chili di hascisc. In manette è finito Davide Asuni, 42 anni, incensurato. A seguito del maxi sequestro dei giorni scorsi, infatti, gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno proseguito gli accertamenti riuscendo a individuare un'abitazione nel quartiere Villanova a Cagliari in cui presumibilmente si trovava altra droga. Nel pomeriggio è scattato il blitz in casa in quel momento di trovava il 42enne. In una stanza i carabinieri hanno trovato due cartoni pieni di panetti di hascisc da mezzo chilo, per un peso complessivo di 45. Le indagini dei militari proseguono.