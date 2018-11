Presepi per evasione fisco,sequestro Gdf

NAPOLI, 28 NOV - Ha prodotto una maxi evasione fiscale di quasi 5 milioni la vendita all'ingrosso di presepi e Babbo Natale ad opera di una società nel napoletano destinataria di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Nola ed eseguito oggi dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Napoli. Nella grande struttura dell'azienda leader nel settore di commercio all'ingrosso di oggetti natalizi ed arredo giardini, oltre a controllare uffici e magazzino merci, in piena attività per l'avvicinarsi delle festività di fine anno, i militari hanno anche inventariato la merce esposta in uno show-room allestito su un intero piano dove erano esposti migliaia oggetti ed addobbi natalizi. L'operazione denominata 'Regalo di Natale' è' partita da una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza che ha consentito di constatare, per le annualità 2013, 2014 e 2015, l'utilizzo di circa 1.000 fatture per operazioni ritenute inesistenti, ammontanti ad oltre 13 milioni di euro.