Valentino, primo show uomo-donna a Tokyo

ROMA, 28 NOV - Sfilano per la prima volta insieme la collezione maschile e quella femminile di Valentino, per la presentazione della Pre Fall 2019 sotto la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli. Il debutto del primo co-ed show è andato in scena ieri al Terrada Warehouse di Tokyo, con una sfilata nella quale si sono incontrate la cultura giapponese e quella italiana. A Tokyo l'iconografia dei Valentino è andata in scena con i volant, il pizzo, la grazia, e poi i fiori, i colori, i motivi classici, però letti in chiave wabi sabi. I volumi si purificano, le rouche sono schiacciate, i plissè disallineati. Dilagano il nero e il rosso sulle stampe, con il logo della V che diventa protagonista.