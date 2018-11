Regeni:Salvini,stiamo facendo il massimo

ROMA, 29 NOV - "Sul caso Regeni credo che il governo, con tutti i suoi esponenti e il Parlamento, con tutti i suoi esponenti di maggioranza e opposizione, stiano facendo il massimo. Poi purtroppo governiamo in Italia e non in Egitto". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, fuori Montecitorio, risponde ai cronisti sul caso di Giulio Regeni lo studente massacrato in Egitto.