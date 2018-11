Arti marziali in orario lavoro, sospeso

BOLOGNA, 29 NOV - Al suo medico, oltre che alla direzione dell'Istituto professionale per cui lavorava, un assistente tecnico amministrativo di 49 anni diceva di soffrire di problemi alla colonna vertebrale, con dolori al collo e alla schiena. Ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza mentre insegnava arti marziali in una palestra di Bologna e, al termine dell'indagine, è scattata per lui un'ordinanza del Gip con cui si dispone la sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Dopo una segnalazione, i finanzieri, coordinati dal pm Luca Venturi, hanno denunciato l'uomo, accusato di falso ideologico indotto, in relazione alla certificazione medica. Negli ultimi tre anni scolastici si sarebbe assentato da scuola 296 giorni, esibendo certificati ottenuti ingannando il proprio medico curante. Almeno 23 volte, tra aprile 2014 e dicembre 2017, si è fatto diagnosticare i problemi cervicali, ma negli stessi giorni è stato provato dai finanzieri il suo impegno nelle arti marziali.