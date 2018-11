Maltempo, apre Mercatino di Carezza

BOLZANO, 29 NOV - Un mese fa una tempesta 'perfetta' ha abbattuto migliaia di alberi sulle Dolomiti. Nova Levante è stato uno dei Comuni più colpiti. "Abbiamo elaborato un piano per asportare tutta la legna entro due anni", spiega il sindaco Markus Dejori. "Il bosco - aggiunge - ovviamente necessita di tanto tempo per rimettersi in sesto, ovvero una quarantina di anni per riacquistare un po' di autodifesa e solo tra un centinaio di anni il bosco svolgerà di nuovo la funzione protettiva per le case e le infrastrutture". Nonostante gli danni, la stagione sciistica parte regolarmente. "Entro poche ore - afferma il governatore altoatesino Arno Kompatscher - abbiamo potuto riaprire tutte le infrastrutture. Stiamo già lavorando nei boschi ed è stato addirittura possibile allestire il tradizionale Mercatino di Natale di Carezza, nel cuore della tempesta del 29 ottobre. Davvero un bel segnale". "In questo modo portiamo un po' di atmosfera natalizia nei nostri boschi feriti", aggiunte Carmen Plank dell'Associazione turistica.