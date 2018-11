Dl sicurezza: 3 denunce dopo corteo Bari

BARI, 29 NOV - Tre militanti del centro sociale "Ex Caserma Liberata" di Bari sono stati segnalati per violazione del decreto sicurezza, approvato ieri dalla Camera, alla sua prima applicazione nel capoluogo pugliese, per un corteo antifascista non autorizzato in alcune strade della città. Lo rende noto la Digos della Questura di Bari. Nell'ambito delle manifestazioni organizzate per ricordare l'uccisione di Benedetto Petrone avvenuta il 28 novembre 1977, il 18enne comunista vittima di una aggressione fascista, si è dapprima svolto un corteo che ha percorso numerose vie di Bari fino a Piazza Ferrarese, luogo in cui avrebbe dovuto concludersi. Una cinquantina circa di manifestanti, "benché diffidati dai funzionari di Polizia in servizio sul posto - spiegano gli investigatori in una nota - hanno inscenato un nuovo corteo non autorizzato" che ha percorso Corso Cavour e altre vie centrali della città fino a giungere in via Giulio Petroni, sede del centro sociale "Ex Caserma Liberata".