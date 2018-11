Libia, Trenta "priorità internazionale"

LA MADDALENA, 30 NOV - "La Libia è uno degli obiettivi privilegiati del terrorismo per il coraggio e la tenacia che ha dimostrato nell'intraprendere un percorso di sviluppo democratico e pacifico e l'azione internazionale in questo Paese rimane una priorità". Lo ha detto alla Maddalena la ministra della Difesa Elisabetta Trenta affermando anche che l'Italia continuerà "a contribuire alla crescita delle capacità della Libia per concorrere alla stabilizzazione e pacificazione dell'Africa settentrionale e dell'area mediterranea e per debellare il terrorismo".