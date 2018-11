Furto 1400 piante cipresso a Pistoia

PISTOIA, 30 NOV - Furto di 1400 piante di cipresso in un vivaio di Pistoia. I ladri, spiega Coldiretti Pistoia, hanno agito la notte scorsa: le piante, sistemate in un'area non di facile accesso, sono state estirpate dai vasi "per essere presumibilmente ripiantate altrove", e per portarle via i malviventi hanno dovuto percorrere "300 metri a piedi prima di arrivare ai mezzi di trasporto". È il terzo furto in pochi mesi nella stessa azienda, che si unisce ai tanti altri denunciati dai vivaisti pistoiesi, spiega sempre Coldiretti: "Delinquenti sempre più temerari e imprenditori agricoli sempre più disperati - il commento dell'associazione - . Una conferma di come la piana del florovivaismo ornamentale possa essere paragonata ad un bancomat dove si prelevano piante a piacimento, senza che i ladri temano conseguenze".