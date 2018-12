Violenza di gruppo, 32enne rintracciato

BOLOGNA, 1 DIC - La polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio di frontiera aerea presso l'Aeroporto Marconi di Bologna, giovedì 29 novembre ha rintracciato e identificato un uomo di 32 anni, di origine marocchina, che doveva scontare, come risultato da accertamenti, una pena detentiva di 5 anni 8 mesi e 6 giorni di reclusione per violenza sessuale di gruppo per un reato commesso a Crespellano, nel Bolognese, nel 2008.