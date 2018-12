A Benevento scritte contro Salvini

BENEVENTO, 1 DIC - Scritte offensive contro il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sono comparse sui muri di via dei Mulini a Benevento dove, in un noto albergo, è stata convocata una conferenza stampa della Lega Salvini Premier, promossa dal coordinatore provinciale Luca Ricciardi, dal coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa ed alla quale è prevista la partecipazione del sottosegretario con delega al Sud Pina Castiello. Dura la replica di Ricciardi che ha definito "le scritte come la risposta di qualche imbecille o qualche centro sociale". "E' la dimostrazione che la Lega fa paura ed è radicata sul territorio", ha aggiunto il coordinatore provinciale.