Terzo Valico: Crucioli, non sarà fermato

GENOVA, 01 DIC - "Il Terzo Valico è chiaro a tutti ormai, non sarà fermato dal Governo Conte, è chiaro, è assolutamente chiaro". Così il senatore e vice presidente della Commissione Giustizia del Senato Mattia Crucioli (M5S) stamani a Genova al convegno 'Opere pubbliche ed emergenza' conferma che i cantieri dell'alta velocità ferroviaria Genova-Milano non saranno fermati. "Quando si parla della costruzione della Gronda autostradale (il raddoppio nel tratto genovese) il punto interrogativo rimane, - continua il senatore - sia se farla, sia sul come farla, perché è un cantiere lungo dieci anni quando abbiamo l'emergenza immediata della ricostruzione del ponte Morandi".