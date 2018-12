Geotermia, 2.000 in piazza a Larderello

LARDERELLO (PISA), 01 DIC - Almeno 2 mila persone hanno preso parte alla manifestazione 'Geotermia sì' promossa oggi a Larderello (Pisa) per dire no al taglio degli incentivi ipotizzato dal ministero dello Sviluppo economico. In piazza sindacati, partiti, rappresentanti dei Comuni geotermici toscani e cittadini. Il comparto geotermico in Toscana dà lavoro a circa 3 mila addetti nelle province di Pisa, Siena e Grosseto. "Difendiamo - scrivono i promotori della manifestazione in un volantino distribuito ai partecipanti - le ricchezze che la natura ci ha dato tutelando sempre di più l'ambiente in cui viviamo. Difendiamo le conoscenze e il lavoro che ci sono stati tramandati e non permettiamo che su di essi prevalgano l'ignoranza, la supponenza e il calcolo politico. No al decreto con l'esclusione della geotermia dalle energie rinnovabili e dagli incentivi".