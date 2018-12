Lazio: respinta sfiducia a Zingaretti

ROMA, 1 DIC - La mozione di sfiducia contro il governatore Nicola Zingaretti presentata dal centrodestra è stata respinta dal Consiglio regionale del Lazio. I voti favorevoli sono stati 22 (tra cui quelli del M5s), 26 i contrari su 48 presenti: per essere approvata sarebbero serviti 26 voti su 51 dell'Aula. Il ventiseiesimo voto contrario alla mozione di sfiducia è stato quello della consigliera di Forza Italia Laura Cartaginese, che si è aggiunto ai 25 del centrosinistra. "Sono stato in assoluto silenzio per rispetto delle dinamiche consiliari, assistendo oggi alla discussione che si è conclusa con i numeri che avete visto e che hanno respinto la mozione di sfiducia - ha commentato Zingaretti - Ringrazio i consiglieri sottolineando quanto, nell'interesse comune dei cittadini, la cosa peggiore oggi sarebbe stata la conclusione della legislatura alla vigilia del Bilancio".