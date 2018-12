Fiamme in campo rom a Bari,nessun ferito

BARI, 02 DIC - Un incendio, con fiamme alte alcuni metri, è divampato questa mattina in un insediamento abusivo in cui vivono circa 60 persone di etnia rom, a Bari. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco e non ci sono feriti. Le cause dell'incendio sarebbero accidentali ma sono in corso accertamenti. La polizia locale ha portato via alcune bombole di gas, potenzialmente pericolose. Le fiamme, a quanto si apprende, si sono sviluppate da una baracca e hanno poi avvolto altre due casette, tutte realizzate con materiali di fortuna, fino a raggiungere la fitta vegetazione circostante. L'insediamento è frequentato anche da bambini ma stamattina, al momento dell'incendio, c'erano solo adulti. Il fumo e l'odore di bruciato hanno invaso tutta l'area, compreso il parcheggio di un vicino ipermercato. A quanto si apprende, l'insediamento sorge su tre terreni privati che sono stati occupati abusivamente.