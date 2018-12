Rapina in hotel di Foiano della Chiana

FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 2 DIC - In quattro, mascherati e armati, hanno fatto irruzione ieri sera nella hall dell'hotel Forum di Farniole, nella zona industriale di Foiano della Chiana (Arezzo), rapinando la cassa dell'albergo, dentro la quale c'erano 180 euro, e esplodendo un colpo in aria prima di fuggire. Durante la rapina i malviventi hanno minacciato con una pistola alcuni camerieri presenti. Non ci sono feriti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la banda, che sarebbe composta da persone dell'Est Europa, sarebbe la stessa che poco prima ha compiuto un'altra rapina nel perugino. Al momento dell'irruzione dei malviventi, nell'albergo erano presenti gli ultimi clienti del sabato sera e i camerieri che sono stati minacciati con l'arma.