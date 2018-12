Salvini,pagheremo debiti P.a.con aziende

ROMA, 3 DIC - "Entro l'anno una buona parte dei debiti che gli enti locali hanno con gli imprenditori verranno pagati". E' quanto ha annunciato a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini senza aggiungere dettagli ma sottolineando che il governo sta lavorando a questo obiettivo. "Entro quest'anno - ha aggiunto - verrà rivisto il codice degli appalti. Perché per decine di imprenditore prima della tassazione bisogna tagliare la burocrazia". Quanto alle pensioni, "se dico quota cento, 62 anni età con 38 di contributi e senza penalizzazioni, questo è. Questo è l'impegno preso e questo porterò fino in fondo. Non ci sono penalizzazioni. E' ovvio che se uno va in pensione l'anno prossimo a 62 anni, andando 4 anni prima rispetto a quello che la gentile Fornero prevedeva, evidentemente non porta a casa i contribuiti dei quattro anni che non ha versato".