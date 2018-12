Stop a bando centro rimpatri a Macomer

CAGLIARI, 3 DIC - La Prefettura di Nuoro ha revocato il bando di gara europea per la gestione del Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer, per una ricettività iniziale di 50 posti, elevabili a 100. Una comunicazione scarna sul sito della prefettura che è arrivata casualmente nello stesso giorno, il 28 novembre, nel quale è stato arrestato proprio a Macomer Amin Alhaj Ahmad, il 38enne libanese di origini palestinesi accusato di essere affiliato all'Isis e di voler progettare un attentato in Sardegna, avvelenando le acque della rete idrica isolana con sostanze chimiche e cancerogene. "Il CPR, negli accordi tra Ministero, Regione e Comune doveva servire da dissuasore per gli sbarchi dall'Algeria destinato alla detenzione amministrativa di 90 giorni per il rimpatrio - Dice preoccupato l'assessore regionale degli Affari generali, Filippo Spanu - Ora, senza alcun accordo con la Regione e gli Enti Locali, il Ministero stravolge le regole e rinvia sine die il bando".