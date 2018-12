Ateneo Cagliari, apre 'spazio-bimbo'

CAGLIARI, 3 DIC - A Cagliari si può andare a lezione o a sostenere un esame universitario lasciando il bambino in buone mani a giocare e divertirsi. A pochi passi magari dalla mamma o dal papà impegnati negli appuntamenti quotidiani che fanno parte del percorso che porta alla laurea. Nessuna preoccupazione. Ora c'è una stanza colorata con macchinine, recinti con cuscini per fare le capriole, libreria. Tutto nel cuore del polo umanistico dell'Università di Cagliari. È uno spazio a disposizione di tutto l'ateneo: studenti, docenti e altri dipendenti. L'area può ospitare contemporaneamente otto bambini. Ma ci sono già trenta richieste nella piattaforma di iscrizione. E già si pensa ad altri spazi gemelli, a partire dall'altro affollatissimo polo, quello della Cittadella di Monserrato. Il nuovo servizio si chiama "Spazio bambino-ludoteca", è gratuito ed anticipa l'apertura di un vero e proprio asilo nido in una delle sedi universitarie presenti in città. È un ulteriore tassello del progetto "Tessera baby" avviato nel 2015