Anticorruzione: M5S, via sconto peculato

(ANSA9 - ROMA, 3 DIC - "Come avevamo promesso subito dopo il brutto episodio del voto segreto alla Camera sul Ddl Spazzacorrotti, al Senato eliminiamo l'inaccettabile norma che fa uno sconto per il reato di peculato. Abbiamo presentato l'emendamento che cancella quella macchia. Questa settimana la commissione Giustizia porta a termine il lavoro sulla legge e la prossima settimana la approviamo in aula, con il voto compatto della maggioranza. L'Italia aspetta una vera legge anticorruzione dai tempi di Mani Pulite, ossia da più di 26 anni. In soli 6 mesi dall'insediamento del governo e dall'avvio dei lavori di questa maggioranza, Il Movimento 5 Stelle la porta a casa". Lo afferma il M5S attraverso il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli .