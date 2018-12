Elezioni Trentino: ricorso per Fugatti

TRENTO, 4 DIC - Un ricorso per contestare l'elezione del governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, è stato depositato ieri mattina in Tribunale a Trento. Suggerisce l'ineleggibilità del leghista, in quanto sottosegretario alla salute del governo Conte. A presentarlo è stato un gruppo di cittadini, tra cui anche Vincenzo Zubani, sindaco di Tione e candidato nella lista Futura, ora all'opposizione. Secondo i ricorrenti non sarebbe sufficiente il parere favorevole all'eleggibilità ottenuto prima del voto del 21 ottobre da Fugatti da parte del segretario generale della Provincia autonoma, Paolo Nicoletti, secondo cui un sottosegretario non sarebbe membro di governo. Un altro ricorso intanto è stato avanzato da un esponente dell'Udc, Giacomo Bezzi, che si era presentato in appoggio a Fugatti e che è rimasto fuori per due voti. Avrebbe raccolto prove di schede invalidate che gli avrebbero fatto mancare una serie di preferenze.